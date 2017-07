Evy (Les Anges 9) incroyablement amincie : Elle dévoile sa nouvelle silhouette !

En novembre dernier, Evy participait aux Princes de l'amour (W9). Après son passage dans l'émission de dating, la jeune femme avait rejoint le casting de Moundir et les apprentis aventuriers, puis fait une apparition dans Les Anges 9. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis ses débuts dans la télé-réalité, Evy a bien changé.

En effet, la jolie rousse a perdu beaucoup de poids. Sur Snapchat, elle a récemment partagé quelques photos d'elle. Prenant la pose devant son miroir, tantôt en maillot de bain à rayures blanches et roses, tantôt en bikini blanc sexy, la candidate de télé-réalité affiche une silhouette incroyablement amincie.

En septembre dernier, Evy avait déjà évoqué cette spectaculaire perte de poids sur Instagram, révélant avoir perdu 10 kilos à l'époque. En plus d'avoir dévoilé un avant/après impressionnant, celle qui a tenté de séduire Adrien dans Les Princes de l'amour avait expliqué les étapes de sa transformation physique.

"J'en bave ! Je transpire ! Ça brûle, ça fait mal ! Mais j'y arrive ! Quand j'entre dans la salle de sport, je décharge toute ma peine et la colère et ça paie ! Merci à vous qui me soutenez tous les jours !", avait-elle alors écrit. Dix mois plus tard, Evy semble s'être encore délestée de quelques kilos...