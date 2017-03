Evy (Les Anges 9) virée à cause d'une altercation ? Elle nous répond !

Il y a eu du mouvement lors du tournage des Anges 9 (NRJ12).

Début janvier, Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) s'envolaient pour Miami afin de concrétiser un projet professionnel. Ils ont vite été rejoints par les anges anonymes Giuseppe, Anthony, Nesma et Haneia.

L'aventure a malheureusement rapidement été écourtée pour Giuseppe et Mickaël. Aussi, la production a pris la décision de rapidement les remplacer par Thomas (Les Marseillais) et Evy (Moundir et les apprentis aventuriers/Les Princes de l'amour 4). "C'était un peu difficile d'arriver en cours d'aventure, parce qu'il y avait déjà des groupes. Mais j'ai su me faire une place au sein de la villa", nous a-t-elle confié. Ses coups de coeur de l'aventure ? Nesma et Luna.

Toutefois, elle a également dû les quitter plus tôt que prévu et pas pour la raison qui a été énoncée par Public si l'on en croit la candidate. Si le site du magazine avançait qu'elle a été évincée à la suite d'une altercation, Evy nous a assuré : "C'est une intox. Je vous laisse regarder les épisodes pour connaître la raison de mon départ, mais je peux démentir l'histoire de la bagarre. C'est totalement faux, je ne sais pas qui a inventé cette bêtise. Il n'y a rien eu de fou."

C'est dit !

