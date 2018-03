Ewan McGregor déjà célibataire ? Sa femme "s'en fout" et veut toujours divorcer

Ewan McGregor serait-il à nouveau célibataire ? Après avoir quitté celle qui était sa femme depuis 22 ans, Eve Mavrakis, pour sa partenaire de jeu dans Fargo, Mary Elizabeth Winstead, l'acteur britannique serait déjà séparé de la belle brunette, selon des rumeurs. Pour Eve, qui est encore son épouse, cela ne change rien. "Je n'ai pas du tout parlé à Ewan, donc je ne sais pas s'ils sont ensemble ou pas, a répondu la chef décoratrice française au Sun. Je m'en fous de ce qu'il fait. Je ne sais rien de tout cela."

Mère de leurs quatre enfants, Clara, 21 ans, Jamyan, 16 ans, Esther, 15 ans, et Anouk, 6 ans, Eve Mavrakis ne compte pas récupérer son mari, puisque le divorce est en cours. L'artiste de 51 ans a d'ailleurs recruté la redoutable avocate Laura Wasser, alias "la reine des divorces" à Hollywood, pour faire la guerre à son époux.

Ce dernier n'avait pourtant montré aucune velléité à l'encontre de sa future ex-femme. Alors que cette dernière avait mis du temps à sortir de son silence, esquissant une réaction sur Instagram mais se faisant discrète, Ewan avait évoqué sa femme lors de son discours de remerciement aux Golden Globes, ainsi que ses enfants. "Je veux prendre un moment juste pour remercier Eve, qui est toujours restée à mes côtés pendant vingt-deux ans", avait déclaré l'acteur britannique, ému, avant de remercier leurs "quatre enfants Clara, Esther, Jamyan et Anouk". "Je vous aime et vous le savez", avait-il conclu, les yeux rougis. Pas de quoi toucher outre-mesure la famille, à l'instar d'Esther qui avait écrit une chanson sur la rupture de son père et de sa mère. Et quand bien même elle avait clamé qu'elle n'était pas à charge contre son géniteur, la chanson n'était pas tendre.