Ewan McGregor réuni avec sa femme, malgré la rupture, pour leur fille Clara

Pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, Ewan McGregor et sa future ex-épouse Eve (née Mavrakis) étaient réunis au même endroit au même moment, et ce, malgré les tensions. En procédure de divorce depuis quelques mois, monsieur ayant quitté madame pour refaire sa vie avec Mary Elizabeth Winstead, l'acteur de 47 ans et la chef décoratrice de 51 ans se sont finalement retrouvés à New York le 18 mai 2018 pour la cérémonie de remise de diplôme de leur fille aînée Clara.

À 22 ans, celle qui a posé le mois dernier pour le magazine Playboy vient en effet de boucler ses études à la New York University (NYU), établissement où elle a étudié pendant quatre années la photographie. Sur Instagram, la jeune femme a ainsi publié quelque clichés de l'événement, révélant dans la foulée un selfie pris au côté de ses deux parents. "C'est fini. Merci à mes merveilleux parents de m'avoir donné le cadeau d'une éducation complète. Je me sens vraiment reconnaissante pour cette expérience. Et c'est la dernière fois que je porte du violet vif", a fièrement écrit la jeune diplômée.