EXCLU – Adixia (Les Marseillais) en couple et amoureuse : "Jim est parfait..."

Après trois ans d'amour, Adixia et Paga ont rompu. La cause ? Sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde (W9), à Marbella, le beau gosse l'a trompée. En effet, il a embrassé Milla Jasmine en off... Arrivée en Espagne, Adixia a alors mis un terme à leur relation.

Depuis, la jolie blonde de 25 ans a retrouvé l'amour auprès de Jim Zerga, lui aussi DJ, avec qui "ça se passe très très bien". En bref, c'est "un garçon parfait pour [elle]". En plus d'évoquer son couple avec le beau brun, la candidate de télé-réalité évoque la réaction de son ex Paga lorsqu'il a appris la nouvelle.

Plus encore, Adixia explique préserver Jim et ne pas souhaiter qu'il s'expose avec elle dans Les Marseillais. "Je sais ce que c'est que d'être en couple à la télé, je n'ai pas envie de recommencer...", assure-t-elle.

