EXCLU – Adixia (Les Marseillais) en froid avec Carla : Les raisons de la dispute

Rien ne va plus entre Adixia et Carla. Alors qu'elles étaient plutôt proches dans les derniers épisodes des Marseillais VS Le reste du monde (W9), les deux candidates sont désormais en froid. L'ex-compagne de Paga nous a expliqué les raisons de cette dispute.

Après une épreuve perdue, l'équipe des Marseillais était contrainte d'éliminer l'un de ses membres. Les jeux étaient serrés entre Jessy et Carla, et Adixia ne souhaitait pas être responsable du départ d'une de ses copines. Elle a ainsi préféré voter contre Carla afin qu'il y ait une égalité entre les deux jeunes femmes et que le choix revienne à l'équipe du Reste du monde. "Elle m'en veut parce que j'ai mis son prénom. Bah je m'en fous en fait, c'est un jeu aussi", lance-t-elle.

Dans la foulée, Adixia a évoqué des "malentendus" avec Kevin et Carla. Des propos qui rejoignent ceux tenus par le candidat quelques jours plus tôt. "On a eu quelques discordances qui ont conduit à quelques incompréhensions", nous a-t-il alors avoué.

