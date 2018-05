EXCLU : Alain et Laura (Secret Story 11) dévoilent la raison de leur rupture

Le 21 mai prochain, Alain et Laura feront leur retour à la télévision dans Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9). À cette occasion, Purepeople les a rencontrés afin de revenir sur leur aventure, mais ce n'est pas tout. Récemment, les deux candidats, qui se sont rencontrés dans Secret Story 11, ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. S'ils n'en avaient pas dit plus sur les raisons de cette séparation, ils ont accepté de s'épancher un peu sur le sujet lors de notre interview.

"On était un couple avec des hauts et des bas, un jeune couple de six mois. On avait des caractères différents donc dans Moundir, on s'attendait à ce que ça pète. Mais si tu veux aller droit au but, ce n'est pas ça qui a fait notre rupture. On s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. Maintenant, il y a beaucoup de respect entre nous, mais on n'est pas fait pour être ensemble", nous a confié Laura. Et Alain de préciser : "Notre façon de vivre, la communication... toutes ces choses-là ont fait que c'est terminé."

Malheureusement pour leurs fans, les anciens habitants de la Maison des Secrets ont assuré que cette rupture était définitive.

