Exclu – Alex Ramirès : "Le couple avec moi, c'est assez sport"

Nouveau venu sur la scène de l'humour, Alex Ramirès a commencé à se faire remarquer grâce à ses vidéos Low Cost sur YouTube, parodies de scènes de films cultes. Il a depuis tapé dans l'oeil de la production de Quotidien et, surtout, il faire rire les spectateurs sur scène avec un spectacle dans lequel il évoque son homosexualité ou le couple. L'occasion de lui en demander plus sur le sujet avec un questionnaire Power of Love...

Alex Ramirès, qui confesse qu'avec lui, "le couple, c'est assez sport", est ainsi revenu sur sa première histoire d'amour qui a duré "trois semaines" mais l'a marqué pendant "trois ans", sur sa plus grosse dispute ou encore sur son rencard idéal. Le séduisant humoriste, qui dans son spectacle révèle être en couple et confesse que cela peut vite devenir un véritable challenge avec le temps – il évoque notamment la possibilité d'aller voir ailleurs dans un sketch où il use d'une métaphore aquatique – a également dévoilé sur quelle star il fantasmait ou la chanson qui le rendait amoureux... Des confidences à retrouver en vidéo !