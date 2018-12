EXCLU – Anne-Élisabeth Blateau en prison au Qatar : Son Noël catastrophique

Le 19 décembre, les fans de Scènes de ménages seront aux anges puisque M6 diffusera un prime spécial Noël. À cette occasion, Purepeople.com a rencontré Emma et Fabien, alias Anne-Élisabeth Blateau et David Mora. Le duo de comédiens qui nous ont déjà fait part de leur agacement à propos des réseaux sociaux, a raconté quelle folle intrigue marquerait cette soirée spéciale. Ils nous ont aussi révélé leur pire souvenir de Noël. Et celui d'Anne-Élisabeth Blateau est tout simplement incroyable.

"Au début, ça commence comme une comédie romantique de Noël, c'est très beau. On vend nos produits sur un marché de Noël qui est situé à côté des chiottes. Déjà la comédie romantique en prend un coup", commence Anne-Élisabeth Blateau. Un scénario qui sera chamboulé lorsque Fabien va se déguiser en père Noël et se battre... avec un autre père Noël aux toilettes.

Ces révélations nous ont alors donné envie de savoir quel était leur pire souvenir de Noël et la comédienne a alors révélé : "Moi j'ai passé un Noël dans une prison au Qatar. Là-bas on se fait arrêter plus facilement qu'en France quand même. Il suffit de boire un petit peu de vodka ou quoi... du coup c'était Noël et j'étais en prison à Doha [capitale du Qatar, NDLR]." Sympa...

David Mora a aussi dévoilé son pire souvenir de Noël et il n'est pas du tout dans le même registre.

