EXCLU - Anthony (Les Marseillais) vs Valentin : "Ça aurait pu aller plus loin"

Actuellement dans Les Marseillais VS Le reste du monde 2 (W9), Anthony Matéo a accordé une interview à Purepeople. Et forcément, il n'a pas échappé à des questions sur son rapprochement avec la belle Jessy.

Quand on lui a demandé pour quelle raison il s'est rapproché de la Marseillaise, alors qu'elle était en couple avec Valentin Léonard, le beau brun - révélé dans La Belle et ses princes 3 en 2013 - nous a répondu : "Elle me laissait la porte ouverte, me faisait comprendre que je lui plaisais. Quand une jolie fille avec qui tu rigoles te fais comprendre que ça ne va pas avec son copain et qu'elle se rapproche de toi, tu ne vas pas la repousser. Je ne suis pas sortie avec elle quand elle était en couple, donc je n'ai pas forcément grand chose à me reprocher."

En effet, il était hors de question pour Anthony de passer à la vitesse supérieure tant que Jessy n'avait pas réglé son problème avec Valentin Léonard. Mais quand ce dernier est arrivé sur le tournage, ce n'est pas contre sa petite amie qu'il s'est énervée. Il a en effet préféré s'en prendre au jeune homme. Une dispute qui a failli partir très loin : "Ça en est resté aux paroles, mais ça aurait pu aller plus loin. Je pense que les gens ont fait en sorte que ça ne se passe pas et moi aussi. Je me suis dit que je n'étais pas venu pour me battre. Du coup, je me suis un peu calmé même si c'était difficile. J'étais un peu le bouc émissaire de l'histoire alors que je ne méritais pas ça."

Valentin n'a pas hésité à s'en prendre au physique de son rival en le qualifiant notamment de nain de jardin ou en disant qu'il est gras. "Ça a été sa principale arme. C'était les paroles d'un homme à terre je pense. Il a profité d'être rempli d'abdos de la tête aux pieds pour me critiquer. Mais comme je l'ai dit sur Twitter, je pense que les abdos ne font pas rester les filles. Ça ne suffit pas. Tu as beau avoir une belle plastique, si à l'intérieur il n'y a rien, les filles s'en iront. Elles ne passent pas leur vie avec un physique, mais une personnalité. Malheureusement, il en manque un peu selon moi et d'un peu de caractère aussi. Mais je ne lui en veut pas. Je suis bien dans mon corps."

Anthony regrette toutefois le message négatif véhiculé par Valentin : "Je trouve surtout ça triste pour les téléspectateurs car ce sont des petits jeunes qui s'identifient à nous et certains souffrent de ça, qu'on les critique sur leur physique. Donc diffuser ce genre de message... Je suis plutôt indigné par le comportement de Valentin sur ce sujet."

Quoi qu'il en soit, cette histoire est désormais derrière lui. Aujourd'hui, le jeune homme est célibataire.

