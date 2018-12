EXCLU – Anthony (Les Princes 6): "Avec Marine Boudou, ça ne pouvait pas marcher"

En 2013, Anthony Matéo et Marine Boudou (La Belle et ses princes) officialisaient leur relation sur les réseaux sociaux. Malheureusement, après deux ans et demi de relation, les anciens tourtereaux se sont séparés. Une rupture qui a été douloureuse pour le Princes de l'amour (saison 6, actuellement sur W9).

"Marine m'a beaucoup apporté au niveau de ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a beaucoup fait mûrir. (...) J'étais comme un jeune homme qui avait trouvé une perle rare, une vraie femme, malheureusement la stabilité qui manquait autour de moi faisait que ça ne pouvait pas marcher. (...) J'avais besoin de faire tout ce que j'ai fait pour être un homme aujourd'hui et pouvoir assumer un amour comme ça. Malheureusement, tu ne trouves pas ce genre d'amour à tous les coins de rue et peut-être que je ne le retrouverai pas", nous a confié le jeune homme de 25 ans.

Anthony a ensuite confié ne plus avoir de sentiments amoureux pour la belle blonde, ce qui ne l'empêche pas d'être resté très proche d'elle. "Elle a un mec aujourd'hui et ça se passe super bien, il est génial", a-t-il précisé. Le candidat a ensuite admis que Marine était la meilleure de ses partenaires sexuelles : "Je ne parlerai pas de meilleur coup, je ne parlerai pas comme ça d'elle, mais quand on est amoureux, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, c'est la plus belle des choses."

Pour rappel, en octobre 2017, il confiait au magazine Public : "Je n'ai pas testé toutes les candidates, mais parmi celles avec qui j'ai couché, c'est Marine Boudou, qui était de loin la meilleure. On est restés presque trois ans ensemble et je pense que plus on se connaissait, mieux c'était."

