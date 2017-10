EXCLU – Audrey Dana : "Je ne vis pas avec mon mari..."

Audrey Dana, actuellement sur les planches du théâtre des Mathurins à Paris, dans le spectacle Indociles, qu'elle a coécrit, a répondu en exclusivité aux questions de Purepeople.com. La sympathique comédienne fait des confidences intimes...

Sur scène, elle incarne pas moins de 14 personnages, illustrant la thématique de l'indocilité. Si elle-même a du mal à se définir comme indocile car elle ne veut pas être enfermée dans une case, elle révèle toutefois deux ou trois choses qui prouvent qu'elle n'est pas comme les autres. "Ce que je fais, qui ne ressemble pas à la moyenne ou qu'on n'aurait pas l'habitude de voir, par exemple, c'est que je ne vis pas avec mon mari. On est mariés mais on ne vit pas ensemble", a-t-elle confié. Une vrai révélation puisqu'on ne savait pas qu'elle s'était fait passer la bague au doigt ! Audrey Dana n'en dit toutefois pas plus sur l'homme qui partage sa vie même si elle confiait, il y a trois ans, être à nouveau tombée amoureuse. Avant cela, elle avait vécu avec Mabrouk El Mechri, le père de son fils Lee (9 ans), et la rupture avait été douloureuse.

L'indocilité est un sujet qui a beaucoup intéressé Lucca, le fils aîné de la comédienne de 40 ans, que l'on retrouve au théâtre jusqu'au 18 novembre. Le jeune homme de 17 ans, né d'une précédente relation, n'a pas été insensible à ce que sa maman raconte sur scène puisqu'elle évoque sa propre histoire et relate que son père lui avait imposé d'aller jusqu'au bac avant de pouvoir faire ce qu'elle voulait... "Mon grand garçon est venu voir le spectacle et m'a annoncé qu'il arrêtait ses études ! Il va quand même jusqu'au bac [il est dans une école internationale, ndlr]. Je ne laisserai pas mes enfants ne pas obtenir le diplôme minimum syndical. Je connais trop de gens qui l'ont fait et qui en souffrent aujourd'hui", dit-elle.

Audrey Dana explique qu'elle a passé un deal avec son fils même si elle déclare avoir "bien pris" sa décision car elle a élevé ses enfants "pour qu'ils s'écoutent". C'est donc "qu'il a raison", dit-elle. Elle ajoute : "On s'est dit tous les deux : 'On fait une pause d'un an, on essaye de faire des stages, des trucs et puis si on voit que ça ne prend pas, on fera une autre école.' (...) Il veut construire des meubles, des décors... Faire quelque chose de ses mains, c'est ce qui l'intéresse. Il a même déjà des plans pour gagner de l'argent. Je crois très très fort à l'école et de la vie et surtout à la confiance en soi."

Thomas Montet