EXCLU – Aurélie Dotremont : Chirurgie esthétique, prostitution... Elle dit tout !

Après Carré Viiip (TF1), L'Île des vérités (NRJ12), Les Anges (NRJ12), Moundir et les apprentis aventuriers (W9) ou encore Les Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde (W9), Aurélie Dotremont fait son grand retour à l'antenne. En effet, la jolie blonde est au casting des Princes et Princesses de l'amour (W9).

En marge de la diffusion du programme, la candidate de télé-réalité a répondu à nos questions. En plus d'évoquer ses goûts en matière d'homme, Aurélie Dotremont se confie sans tabou sur son amitié brisée avec Mélanie Dedigama (Secret Story 10), elle aussi au casting de l'émission de dating, son recours à la chirurgie esthétique et raconte même le jour où elle a été approchée pour se prostituer...

