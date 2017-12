EXCLU – Aurélie Dotremont en couple avec son ex : "J'y retourne toujours..."

Ce lundi 4 décembre, W9 diffusera le premier épisode des Princes et Princesses de l'amour. Cette année, Aurélie Dotremont (Les Anges 5), Hillary (Les Ch'tis), Mélanie Dedigama (Secret Story 10), Marvin (Secret Story 10), Benjamin Samat (La belle et ses princes) et Virgil (Les Marseillais VS Le reste du monde) tentent de trouver leur moitié.

Si le programme a certainement permis à certains de rencontre l'amour, d'autres sont repartis bredouilles. C'est le cas d'Aurélie Dotremont qui est depuis retournée dans les bras de son ex, le DJ Ali Karimi. Lors d'un entretien exclusif, la jolie blonde se confie sur leur relation.

"Avec Ali, c'est très compliqué parce que son travail me pose problème. C'est quelqu'un que j'aime énormément, c'est la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie, donc il est très difficile pour moi de rester loin de lui, confie-t-elle. À chaque fois j'essaye de m'en séparer, comme là dans Les Princes et Princesses de l'amour, de l'oublier et de passer à autre chose. Mais finalement je me rends compte que j'y retourne toujours."

Alors que le couple file le parfait amour, "ça va se passer un peu moins bien" dès la diffusion de l'émission, assure Aurélie Dotremont...

