EXCLU - Aurélie Van Daelen, maman de Pharell : Elle explique le choix du prénom

Aurélie Van Daelen est une maman comblée, c'est un fait. En tout début d'année 2016, l'ex-chroniqueuse du Mad Mag sur NRJ12 donnait naissance à un petit Pharell, fruit de ses amours avec le basketteur Emilien Barbry.

A l'annonce de ce nouveau bonheur, beaucoup d'internautes se sont posé une seule et même question : pourquoi avoir choisi un prénom si original ? La Belge passée par Secret Story 5 (TF1) s'est enfin exprimée à ce sujet à l'occasion d'un Facebook Live avec Purepeople.com.

Si certains avaient pu penser que la sublime brunette avait choisi le prénom de son fils en référence au chanteur et rappeur américain à qui l'on doit le tube Happy, c'est faux : "Cela n'a rien à voir avec le chanteur. À la fin de ma grossesse, j'étais dans un institut de beauté, je me faisais les ongles et une nana accompagnée de son fils est venue. Un petit blond qui s'appelait Pharell, pas écrit de la même façon que mon fils. Je suis tombée amoureuse de ce prénom, sans vraiment faire le lien avec le chanteur, mais d'autant plus qu'on l'associe souvent à un petit métis mais pas à un petit blond. J'étais persuadée que mon fils allait l'être et je trouvais ça trop stylé. Mon homme refusait complètement, il n'aimait pas du tout ce prénom." Visiblement, Aurélie a eu le dernier mot !

En ce qui concerne l'image de son enfant d'un an et demi, Aurélie Van Daelen ne souhaite pas le surexposer, bien au contraire : "C'est très important pour moi. Il est trop petit encore pour comprendre, mais aussi trop petit pour choisir... Mais j'aimerais créer un compte Instagram pour lui, avec ses tenues puisqu'on me réclame assez souvent ce qu'il porte, sans montrer son visage. Mon fils, je le protège. J'ai la main sur tout. Si un magazine sort quelque chose que moi je n'ai pas publié, j'attaquerai tout de suite."

