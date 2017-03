EXCLU – Aymeric Bonnery : "Ma future femme sera une téléspectatrice du Mad Mag"

Aymeric Bonnery (25 ans) aime bien jouer les séducteurs sur le plateau du Mad Mag de NRJ12, notamment lorsque l'animatrice Ayem Nour reçoit de sublimes candidates de télé-réalité. Pour autant, ce n'est pas forcément avec l'une de ces "bimbos" que le jeune chroniqueur se voit faire sa vie dans les années à venir...

Pour Purepeople.com, le complice de Benoît Dubois et d'Émilie Picch a effectivement fait une révélation étonnante. "Moi je suis persuadé que la future femme qui sera à mes côtés, ce sera une téléspectatrice du Mag, et ce ne sera pas une invitée du Mag. J'en suis persuadé ! Moi j'espère que l'une de ces téléspectatrices se présentera. Maintenant, vous savez, même si je joue au garçon un peu charmeur, c'est vrai qu'en général, quand une fille me plaît vraiment vraiment, j'ai tendance à faire tout l'inverse, à ne pas être trop avenant, j'ai une forme de timidité qui se met en place", a-t-il assuré.

Qu'on se le dise, Aymeric Bonnery n'envisage donc pas le moins du monde de se mettre en couple avec une invitée du Mad Mag... et ni même avec la très belle Ayem Nour qu'il drague pourtant de temps à autres, avec humour et complicité, sur le plateau de l'émission. "Ayem c'est une amie, c'est quelqu'un qui m'a fait progresser, qui m'a propulsé aussi, donc c'est quelqu'un que j'aime fort. Moi, je suis là, derrière, si elle a un pépin, si elle vacille, je suis là pour la rattraper. On est un binôme, on fonctionne à deux. C'est la patronne, moi je suis là pour essayer de la soutenir et de lui rendre un petit peu ce qu'elle m'a apporté. Elle m'a mis en avant, elle m'a fait confiance et du coup, moi, je suis à ses côtés."

