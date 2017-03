EXCLU – Aymeric Bonnery (Mad Mag) macho ? "Je suis le seul vrai mec de la bande"

Aymeric Bonnery (25 ans) est-il un vrai "macho" comme Émilie Picch l'a déjà laissé entendre ? Pour Purepeople.com, celui qui a rapidement trouvé sa place dans le Mad Mag de NRJ12 aux côtés d'Ayem Nour et de Benoît Dubois a accepté de parler de cette étiquette qui lui colle à la peau...

Qu'on se le dise, Aymeric n'a jamais été réellement vexé par les propos d'Émilie Picch au cours de son interview pour Purepeople.com. "C'était sur le ton de la boutade ! C'était pour s'amuser, se taquiner. Moi je trouve qu'Émilie Picch a énormément de talent, je trouve que c'est la meilleure ! Avec Benoît, ils sont exceptionnels, quand ils ne sont pas là, ils me manquent tous les deux. Émilie, personnellement, je l'adore !", a-t-il affirmé.

Questionné sur son rapport (souvent de séduction) avec les jolies invitées de l'émission, Aymeric a tenu à remettre les choses en perspective. Il veut bien être qualifié de "macho" au sens "un peu rigolo" du terme, mais tout a une explication selon lui. "Dans le Mad Mag, Juju [Julien Castaldi, NDLR], il est tout jeune, il a 20 ans. Benoît, il est un petit peu fofolle. Je suis le seul mec, vraiment, aujourd'hui de la bande. Et quand je dis 'mec', je veux dire mec un peu sportif... Voilà", a-t-il expliqué.

Pour finir, à propos de son supposé rapprochement avec Benoît au cours d'une soirée, Aymeric s'est dit très amusé par ce petit buzz... sans pour autant donner sa version des faits ! "Benoît est très joueur, il est très coquin, il est très marrant et moi, j'aime bien rentrer dans ses blagues. Vous savez quoi ? Je vais même laisser le suspense. Pour vous dire que ça ne me dérange pas, j'adore la communauté homosexuelle, je la découvre de plus en plus et je les adore. J'adore Benoît, donc que ça continue. Je donnerai pas la réponse pour laisser l'ambiguité, ça m'amuse !", a-t-il conclu.

