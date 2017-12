EXCLU – Barbara (Secret Story 11) bisexuelle ? "J'ai expérimenté un peu..."

Au lendemain de la finale de Secret Story 11 (NT1), dont Noré est ressorti grand gagnant, Barbara a répondu aux questions de Purepeople.com. Sa sextape, son recours à la chirurgie esthétique, ce qu'elle compte faire de sa petite cagnotte... La candidate s'est livrée sans langue de bois. Et elle a même évoqué son rapport à la bisexualité...

Dans la Maison des Secrets, Barbara avait révélé qu'elle avait rêvé qu'elle faisait l'amour à Laura. "Oui, j'ai rêvé que j'avais un rapport sexuel avec elle, une fois. C'est vrai que c'était marrant, lance-t-elle. En plus, on se détestait à l'époque." Et de se justifier : "On est enfermé... Et puis ça ne va pas bien dans la tête pour penser des trucs comme ça."

Si elle n'a nullement l'intention de sauter le pas avec Laura, qui est en couple avec Alain, Barbara nous avoue s'être déjà intéressée au même sexe. "J'ai expérimenté un peu quand j'étais jeune parce que je suis comme ça...", déclare-telle. Et de conclure de manière on ne peut plus claire sur son orientation sexuelle : "Mais j'aime les hommes, vraiment, et ça ne changera pas !" Rappelons que la jeune femme a vécu une idylle avec Benjamin au sein du Campus et qu'elle pourrait bien le retrouver prochainement...

