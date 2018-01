EXCLU – Benjamin Machet à Bali pour Friends Trip 4 : La réaction de son fils Tao

Grande première pour Benjamin Machet. L'ancien candidat de La Belle et ses Princes (W9) et des Anges (NRJ12) a accepté de revenir à la télévision dans Friends Trip 4 en tant qu'animateur. Des débuts sur lesquels il s'est confié à Purepeople à l'occasion de la conférence de presse de l'émission qui se déroulait le 14 décembre 2017, au Buddha Bar (Paris).

L'ex-basketteur professionnel a aussi précisé qu'il lui avait été difficile de se séparer de sa compagne Sarah. "Mais le plus dur, ça a été mon fils (...). Je me suis beaucoup occupé de mon premier et c'était la première fois que j'étais loin. Pendant cinq semaines, c'était difficile", a-t-il ajouté. Une séparation encore plus compliquée pour son fils Tao (né en août 2015) : "Il ne voulait pas me parler au téléphone donc c'était dur. À deux ans, il ne comprend pas pourquoi papa n'est pas là (...). Mais maintenant tout va bien, je suis revenu."

Benjamin a également évoqué l'arrivée de son petit dernier (né en novembre 2017) dans la famille.

