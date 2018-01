EXCLU : Benjamin Machet et Sarah bientôt mariés ? Il nous répond !

Le 8 janvier prochain, Benjamin Machet fera son grand retour à la télévision dans Friends Trip 4 (NRJ12). Ce n'est pas en tant que candidat que le beau blond s'est envolé pour Bali mais en tant qu'animateur. Purepeople l'a rencontré à cette occasion dans le cadre de la conférence de presse organisé au Buddha Bar, à Paris, le 14 décembre dernier. Et il n'a pas échappé à une question sur sa compagne, Sarah.

En couple depuis 2014, Benjamin et sa belle son toujours aussi amoureux. De leur amour sont nés Tao en août 2015 et un autre petit garçon (dont le prénom n'est pas connu) en novembre 2017. Et leurs fils pourraient bien assister à leur mariage. "Oui j'aimerais bien demander ma femme en mariage. Mais j'attends encore un peu car j'aimerais vraiment faire quelque chose de spécial, pour quelqu'un de spécial", a répondu l'ancien basketteur après qu'on lui a demandé s'il comptait s'unir à sa belle. Après quoi, il a admis qu'il pourrait attendre que ses enfants grandissent un peu afin qu'ils profitent de l'événement.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.