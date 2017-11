EXCLU – Benjamin (Secret Story 11) : Barbara, agressivité de Laura... Il se livre

Benjamin a été éliminé à l'issue du prime de Secret Story 11 (NT1) du 1er novembre. À cette occasion, il s'est confié à Purepeople sur son aventure dans la Maison des Secrets.

Peux-tu nous parler de ton ancienne petite amie que tu as évoquée dans la Maison des Secrets ?

On est restés trois ans ensemble et on s'est séparés il y a quatre mois. Elle m'a rappelé une semaine avant que j'entre dans l'émission et ça m'a un peu perturbé. Ça n'a pas fonctionné parce qu'elle a fait le choix de changer de vie.

Pourquoi t'être mis en couple avec Barbara, alors que tu pensais toujours à ton ex ?

Je me suis juste laissé aller parce que Barbara est une fille que j'apprécie énormément et avec qui le feeling est très bien passé. Mais ça faisait simplement trois jours que l'on était ensemble et on s'est retrouvés dans la Love Room, une situation qu'on n'a pas forcément assumé tous les deux. C'était un peu tôt et je pense que si on n'y était pas allé, on aurait continué à se découvrir progressivement et on serait toujours ensemble à l'heure actuelle.

Que s'est-il réellement passé dans la Love Room ?

On a juste discuté.

Certains internautes pensent que tu t'es mis en couple avec elle par stratégie. Qu'as-tu à leur répondre ?

Ce n'était pas du tout stratégique. Ça s'est vraiment fait naturellement. Si ça avait été stratégique, je n'aurais pas eu la discussion qui a conduit à notre rupture et je serais resté avec elle au moins jusqu'aux nominations.

Comptes-tu remettre le couvert avec ton ex ?

Je ne pense pas. Barbara m'a beaucoup touché, donc je pense que je vais attendre la fin de l'aventure pour la revoir et voir ce qu'il peut se passer.

Charlène, Benoît et Jordan sont manipulés par Kamila et Noré

Penses-tu que Charlène, Benoît et Jordan sont manipulés par Kamila et Noré ?

Complètement, ils se servent d'eux pour aller le plus loin possible et ne pas se mettre en danger au cours de l'aventure. Ils jouent très bien leur rôle. C'est stratégique et ça se comprend. J'ai tenté de le faire comprendre à Charlène, Benoît et Jordan, mais ils ne l'ont pas entendu ou n'ont pas percuté. Mais je pense qu'après le prime d'hier, c'est un peu plus clair pour eux.

Que penses-tu du comportement de Noré envers Alain ?

Comme je l'ai dit à Noré, c'est un comportement que je trouve inacceptable. C'est déplacé et ça n'a rien à faire là. On doit contrôler ses émotions pour que ça n'en arrive pas là.

Certains internautes pensent que Jordan a pris la grosse tête. Tu confirmes ?

Je ne dirais pas qu'il a pris la grosse tête, mais je pense qu'il se sent de plus en plus à l'aise et confiant dans la Maison. Il voit que la stratégie qu'ils ont mise en place fonctionne et qu'il va donc aller plus loin que prévu dans l'aventure. Mais je pense que le jour où tout le monde va se diviser, il va tomber de haut. Je ne sais pas s'il a pensé au jour où ce sera 'chacun pour soi'.

Penses-tu que les anciens s'acharnaient contre Cassandre, Shirley et toi ?

Complètement. Cette semaine, on était plus que deux et ils se sont tous alliés pour nous mettre dans le sas. Chose qu'on n'a pas vraiment comprise étant donné que ce n'était pas fair-play de leur part. C'est le jeu, mais je trouve ça un peu petit.

Avant votre entrée dans le sas, l'ambiance était tendue dans la Maison. Peux-tu nous raconter ce qu'il s'est passé ?

Effectivement, c'était un peu tendu car Jordan en a voulu à Shirley d'avoir vidé sa cagnotte. Et moi, j'ai clairement dit à Laura que je laissais le choix à Shirley mais que si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais vidé ses 86 000 euros car pour moi, elle n'était pas joueuse et que son argent ne servait à rien comme elle ne buzze pas.

L'ambiance paraissait tendue entre Laura et toi.

À partir du moment où on lui parle, elle est hyper agressive. Son attitude au sein de la Maison et la façon dont elle parle aux autres Habitants me déplaît. J'ai l'impression qu'elle rabaisse pour se valoriser elle et c'est le genre de comportement que je déteste.

Peux-tu nous parler de ton secret ?

Mon secret est que j'ai participé deux fois aux JO, une première fois en 2010 à Vancouver, à l'épreuve de relais en short-track. Et une deuxième fois en 2014 à Sotchi, en patinage de vitesse. J'ai commencé le patin en 2005, donc tout est allé très vite. J'ai arrêté une saison après les Jeux de 2014 car je ne me faisais pas un salaire mirobolant. Il faut penser à l'après. Et j'en avait marre d'être à l'étranger et de ne pas avoir vraiment d'attaches et de ralliement. Je voulais vraiment construire quelque chose et me poser.

