EXCLU - Benoît (Secret Story 11), son image de séducteur : "Ça m'a détruit"

Jeudi 23 novembre 2017, Benoit a été éliminé de Secret Story 11 (NT1) face à Charlène et Barbara. Au lendemain de son départ, le beau brun s'est confié à Purepeople.

Surpris d'avoir été éliminé ?

Peut-être un peu par rapport à Charlène, car on ne savait pas ce qu'elle valait dans le sas. Comme j'étais déjà revenu d'un sas, je pensais peut-être un peu plus rentrer par rapport à Charlène, mais c'est le meilleur scénario possible.

As-tu souffert des critiques parfois virulentes des internautes concernant ton rapprochement avec Barbara ?

Ça m'a mis une claque. Honnêtement, ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ça m'a détruit. Je n'ai jamais été aussi mal dans l'émission. Mais on apprend des critiques. Je me suis relevé et on a retourné la chose. J'en suis plus qu'heureux.

Regrettes-tu d'être allé aussi loin ?

J'ai mis un peu plus en danger mon couple que Charlène. Mais j'assume totalement et je suis content, car on a tenu deux mois et demi. Aujourd'hui, notre couple est encore plus soudé. Je n'ai pas de regrets là-dessus.

Barbara était-elle nue lors de cette fameuse douche ?

Barbara n'a jamais été nue. Elle n'est pas pudique, mais elle n'aurait jamais fait ça.

En veux-tu à Noré d'avoir nominé Charlène ?

Je lui en veux un peu, mais j'aurais fait la même chose.

Es-tu vexé que l'on te considère comme le toutou de Kamila et Noré ?

Ça ne m'atteint pas. Tous les choix que faisaient Kamila et Noré étaient les miens. On est arrivés à 4 et on voulait tous avancer dans le même sens pour aller loin.

Kamila est-elle mauvaise envers certains candidats comme nous l'avait confié Shirley ?

Kamila a un peu de vices, mais du bon vice. C'est une très bonne personne.

Barbara est-elle 100% naturelle dans la Maison des Secrets ?

Je trouve que Barbara est naturelle, mais elle est forte. D'une scène, elle peut apporter son grain de sel et en ajouter un peu plus. C'est intelligent de faire ça.

Laura rabaisse-t-elle certains candidats comme nous l'avait expliqué Jordan ?

C'est vrai, Charlène la première. Elle a été vraiment rabaissée par Laura. Et elle a rabaissé d'autres personnes. Mais tout le monde l'a fait à un moment de l'aventure.

Pourquoi avoir critiqué Laura sur son physique ?

C'est une grande maladresse de ma part, c'est une erreur. Je n'ai pas voulu l'attaquer sur son physique, sinon je l'aurais fait bien avant. C'était la seule erreur de mon aventure.

Comment as-tu pris le fait que Zelko drague Charlène, lors du prime d'hier soir ?

Lui comme d'autres peuvent toujours essayer, ils n'y arriveront pas. Je sais que Charlène est fidèle en amour. Ça ne m'atteint pas.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.