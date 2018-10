EXCLU – Camille Cerf dévoile son pire cauchemar : "J'ai peur de..."

Camille Cerf est de retour sur NRJ12 ce mercredi 24 octobre 2018 pour un Super Bêtisier inédit. Purepeople l'a rencontrée pour parler de l'émission ou encore de son emploi du temps très chargé. L'occasion de découvrir son pire cauchemar.

Miss France 2015 l'a assuré, les vidéos présentées "sont vraiment drôles". "Ce que j'ai aimé, c'est d'avoir des images inédites de certaines séries télévisées très populaires en ce moment. Voir les acteurs bafouiller et voir qu'au final ils sont comme nous, c'est quelque chose que j'adore", nous a-t-elle confié. Bafouiller est une chose qui lui arrive régulièrement, notamment à cause de son planning très serré : "Je fais plein de choses en même temps. Entre les tournages, je pars en région pour élire les prochaines Miss, à côté de ça j'ai ma vie en tant que mannequin et ancienne Miss. Je dis tout le temps des mots à la place des autres."

Mais la belle blonde de 23 ans – qui a connu "une forme de harcèlement" – n'échangerait sa vie pour rien au monde : "J'avoue que ce n'est pas facile. (...) C'est vrai que je rentre très peu chez moi. Mais ça va j'ai la chance que ça soit par période. Là, ça va faire deux-trois mois que c'est assez intense, mais le mois prochain, ça va se calmer un peu, je vais avoir le temps de me reposer. C'est comme ça que j'aime vivre ma vie. J'ai toujours eu cette peur de m'ennuyer. Je pense que c'est un de mes pires cauchemars. (...) Même si je suis fatiguée, je ne vois pas ma vie autrement."

