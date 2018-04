EXCLU - Camille Cerf et Tarek Boudali: Pourquoi ils ne s'affichent plus ensemble

Ces derniers mois, Camille Cerf et Tarek Boudali s'affichent toujours plus proches et complices. Alors qu'ils ont déjà assuré n'être que de simples amis, notre Miss France 2015 et le comédien sont encore au coeur de rumeurs les disant en couple. En exclusivité pour Purepeople.com, l'animatrice de NRJ12 revient sur le sujet.

La grande copine d'Iris Mittenaere révèle ainsi que Tarek Boudali est assez embêté par ces bruits de couloir. "C'est plus lui qui est agacé parce qu'on lui en parle tout le temps. La rumeur est sortie pile au moment de la promo de son film et on lui a posé plus de questions sur ça que sur son film, c'était un peu gênant...", lance-t-elle.

D'ailleurs, le couple d'amis n'ose plus poser ensemble par crainte d'alimenter ces rumeurs. "Ça me fait rire mais du coup, maintenant, on évite de s'afficher, c'est un peu compliqué. C'est dommage, mais bon...", poursuit-elle.

Rappelons que lors de ce même entretien, Camille Cerf nous révélait ne plus être célibataire. Si elle n'a pas révélé l'identité de son cher et tendre, la jolie blonde de 23 ans a donné assez d'indices pour que la rédaction découvre le visage de Malik, un jeune coach sportif à la plastique de rêve. Le beau gosse se produira d'ailleurs, avec son groupe baptisé Wolf's Bar, dans Ninja Warrior saison 3 (TF1).

De son côté, Camille Cerf prend du galon sur NRJ12. En effet, en plus de son Super bêtisier, la jeune animatrice prendra le 26 avril prochain, dès 20h50, les commandes d'un documentaire spécial dédié au mariage du prince Harry et Meghan Markle.

