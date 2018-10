EXCLU – Camille Cerf gaffeuse : Elle dévoile sa plus grosse honte

Le Super Bêtisier est de retour sur NRJ12 ce mercredi 24 octobre 2018. Camille Cerf (23 ans) est toujours aux commandes de l'émission, un sujet qu'elle connaît parfaitement car, selon ses dires, elle est également gaffeuse et aurait pu apparaître dans son programme.

À l'occasion d'une interview pour Purepeople, Miss France 2015 a d'ailleurs dévoilé sa plus grosse honte : "C'était lors de mon premier jour de lycée. Il y avait des plots en béton devant et je ne les avais pas vus. Je voulais faire la fille qui ne baisse pas les yeux en arrivant, mais je me suis pris un plot. Donc je suis tombée devant tout le monde, à partir de là, tout le monde me connaissait comme étant la fille qui est tombée le jour de la rentrée."

Une mésaventure qui lui est arrivée plus d'une fois : "Je suis retombée deux, trois fois sur ce même plot, ça ne m'a pas servi de leçon."

