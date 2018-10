EXCLU – Camille Cerf proche de Julien Bert : "On s'est rencontrés en soirée"

Camille Cerf vit-elle une histoire d'amour avec Julien Bert ? Lors d'une interview pour Sam Zirah, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde (W9) a révélé s'être rapproché de Miss France 2015 après avoir passé une soirée en sa compagnie à Saint-Tropez l'été dernier : "On s'est très bien entendus. (...) On s'écrit encore à l'heure d'aujourd'hui. On est amis, on s'entend très bien. On va dire que c'est une amie qui me plaît bien."

À l'occasion de notre rencontre avec la belle blonde de 23 ans, pour la promotion de son émission Le Super Bêtisier (NRJ12), nous l'avons interrogée sur le sujet. Camille Cerf nous a donc confié qu'il ne se passait rien avec le jeune homme de 27 ans et a dévoilé les détails de leur rencontre : "On s'est très bien entendus très vite. On s'est rencontrés en soirée à Saint-Tropez pendant les vacances et je me suis rapprochée de toute sa bande d'amis. On a fait plein de soirées tous ensemble. Ensuite, ses amis étant lillois, c'est vrai qu'il est venu à Lille. Tout le monde avait l'impression qu'il avait fait le déplacement pour moi alors qu'en réalité, il venait voir ses amis. J'étais aussi à Lille, donc on s'est vus. C'est en ça qu'on s'est rapprochés, mais on a pas d'histoire tous les deux."

La grande amie d'Iris Mittenaere n'a toutefois pas exclu d'avoir une idylle avec Julien Bert, bien qu'elle ait précisé que "pour l'instant, ce [n'était] pas du tout au programme".

