EXCLU - Candice (Koh-Lanta), une voleuse ? La vérité enfin dévoilée !

Dans Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1), les aventuriers sont confrontés à la faim. Et, dans cette saison All Stars, la production a corsé le jeu puisque les candidats n'ont pas eu droit à leur portion de riz habituelle ! De quoi créer quelques frustrations... D'après Pascal, Candice aurait en effet volé de la nourriture sur le camp. Une version qu'Alban, éliminé vendredi 4 mai 2018, conteste.

Pour Purepeople.com, le binôme de Yassin revient sur les déclarations de Pascal sur Instagram. "Contrairement à ce qu'il dit dans ses débriefs, tout le monde participait, lance-t-il alors. Et non, Candice ne mangeait pas plus que les autres !" Et de justifier ses propos : "C'est un tout petit bout de chou, Candice. Un bout de coco et elle est remplie pour trois jours, prête à aller gagner les totems ! C'est ça qui leur a fait peur..."

Rappelons que, via un débrief sur Instagram, Pascal avait porté de graves accusations envers la jeune femme. Alors qu'il venait d'aller chercher du bois avec Yassin, l'aventurier racontait que Candice avait "une fois de plus pratiquement tout mangé" et qu'il ne restait plus grand chose pour eux. La championne de wakeboard aurait "un problème avec la nourriture" et aurait même déjà volé des mangues, acte dont Nathalie est également accusée ! "À savoir que Javier avait déjà relevé le problème avec Candice", avait précisé Pascal.

Des propos auxquels la jeune sportive n'a, pour l'heure, toujours pas réagi.

