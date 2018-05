EXCLU - Candice (Koh-Lanta), une voleuse ? Le geste à l'origine des accusations

Entre certains candidats de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), le torchon brûle sur les réseaux sociaux. Pascal s'est ainsi attaqué à Candice, qu'il accusait d'avoir volé des mangues sur le camp. Une information à laquelle Jérémy, contacté par Purepeople.com, réagit.

"Candice est tout sauf une voleuse, elle est peut-être celle qui avait le plus de valeurs dans ce Combat des héros", assure-t-il. L'aventurier indique par la suite "ne pas comprendre" pourquoi Pascal est allé raconter cela, d'autant plus que ce dernier "n'était même pas là quand ça s'est passé".

Jérémy tient alors à mettre les choses au clair et livre sa version. Celui qui est arrivé premier à la course d'orientation raconte que les mangues n'étant pas toutes identiques, les candidats avaient mis en place un système équitable de distribution. "On les cachait sous un coquillage ou une noix de coco et on devait donner un numéro au hasard. Si je choisis le numéro 1 alors je prends la mangue cachée sous le premier coquillage", explique-t-il. Un beau jour, Candice est tombée sur une mangue "qui n'était pas mûre du tout". "Elle a demandé si elle pouvait la reposer et en prendre une autre. C'est ce qu'elle a fait puis elle en a pris une plus grosse. Voilà, c'est ce que Pascal appelle voler des mangues", lâche Jérémy.

Dans la foulée, l'aventurier revient sur le jour où Pascal et Yassin ont reproché à leurs camarades de ne rien leur laisser à manger. "Ils ont fait leur petite crise quand je suis revenu sur le camp en disant qu'on bouffait toute la coco en leur absence, se souvient-il. Pour remettre les choses à plat, on a fait une première coco pour nous et on était en train d'en faire une deuxième pour qu'ils la mangent eux car ils n'étaient pas là. Ils se sont mis à gueuler sans demander d'explications." Un coup de gueule qui avait des fins stratégiques selon Jérémy : "C'était une excuse pour justifier leur vote contre Candice la fois d'après. Ils sont très forts et ont d'ailleurs réussi leur coup !"

Rappelons qu'avant Jérémy, Alban, Nathalie et Cassandre avaient déjà démenti un quelconque vol de mangues de la part de Candice.

