EXCLU - Candice (Koh-Lanta), une voleuse ? Une aventurière dément, mais...

Parmi les aventuriers de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1), Pascal est sans doute celui qui balance le plus sur les scènes off. Via son compte Instagram, l'aventurier avait ainsi fait le buzz en révélant que Candice avait un "problème avec la nourriture" et qu'elle aurait volé des mangues sur le camp ! Interrogée à ce sujet, Cassandre a livré sa version.

"Je ne pense pas qu'elle ait volé quoi que ce soit, lance-t-elle. Mais c'est vrai que sur place on a très, très faim, on essaye de grappiller un peu de nourriture. Elle essayait alors peut-être de choisir les assiettes où il y avait un peu plus de nourriture."

Des propos qui rejoignent ceux d'Alban. Le candidat nous avait en effet assuré que la complice de Jérémy n'avait à aucun moment volé des mangues. "Contrairement à ce que Pascal dit dans ses débriefs, tout le monde participait. Et non, Candice ne mangeait pas plus que les autres !", avait-il lancé. Pour lui, la jeune femme est "un tout petit bout de chou" à qui "un bout de coco" suffisait.

Rappelons que pour l'heure, Candice ne s'est pas exprimée sur ces rumeurs...

