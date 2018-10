Exclu - Capucine Anav : "Pas envie de demander à papa de me payer mon loyer"

Après le succès de la première saison sur Youtube, la web-série En Coloc est repartie pour une saison 2 qui vient de démarrer sur la célèbre plateforme. En tête d'affiche, Capucine Anav est de retour dans la peau de Justine. Au micro de Purepeople, elle a évoqué avec nous ce projet. Et la jeune apprentie comédienne ne manque pas d'ambition.

Cela a commencé par son implication. L'ex-chroniqueuse de TPMP a participé à l'écriture du scénario. "Les fans de la saison 1 étaient vraiment dans la demande, ils attendaient avec impatience une saison 2. C'est vrai que financièrement je ne savais pas si je pouvais leur apporter cela ou si je devais m'arrêter à la saison 1. Et, finalement, grâce au succès de la première saison avec plus de 3 millions de vues, on a eu la chance de faire une coproduction pour la saison 2", se félicite l'actrice qui promet une saison "plus profonde", "explosive" et mieux écrite encore.

"J'ai mis un peu de Capucine dans le rôle de Justine", prévient-elle, assurant également avoir pris des cours de comédie pour donner plus de corps à ses performances et ainsi "surprendre le public". Alors qu'a-t-elle mis d'elle ? De sa propre expérience, Capucine Anav n'a jamais été en colocation avec des amis. "J'ai déjà vécu en couple, donc en coloc", mélange-t-elle un peu, avant de comparer une colocation à une famille nombreuse. "Je viens d'une très grande famille où j'ai trois soeurs, j'ai été élevée par mes deux parents qui n'étaient pas encore divorcés, donc c'est une espèce de coloc", tente-t-elle d'expliquer, avouant tout de même avoir vécu plutôt en couple.

Et que préfère-t-elle ? "Pour les moments d'affection et de tendresse, forcément la vie en couple. Pour les moments de rigolade et de bêtise, je dirais coloc entre potes", modère l'intéressée. Et, à l'inverse de Justine, dont c'est l'un des problèmes majeurs, elle n'a pas de soucis financiers. "On dirait pas comme ça mais je fais tout pour. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup et qui fait très attention, et c'est vrai qu'à 27 ans, j'ai plus envie de demander à papa de me payer mon loyer", argue Capucine dont la "plus grande fierté" est de ne jamais avoir eu de problèmes d'argent et de s'être débrouillée seule pour subvenir à ses propres besoins.

En Coloc, saison 2, actuellement sur Youtube.