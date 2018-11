EXCLU – Carla Bruni : Retour en musique pour un duo entraînant avec Bénabar

C'est une musique qui donne de l'énergie dès sa première écoute. Actuellement en tournée dans toute la France et dans certaines villes d'Europe pour promouvoir son album Le Début de la suite (sorti en mars dernier), Bénabar dévoile ce mercredi 7 novembre 2018 un tout nouveau duo chanté au côté de Carla Bruni, La musique est trop forte. Une pépite révélée pour la première fois hier sur France Bleu et qui a également été transmise en exclusivité pour Purepeople.com... À écouter sans plus attendre dans notre player ci-dessus !

Cette sortie coïncide avec le passage de l'auteur-compositeur-interprète dans une salle parisienne mythique. Bénabar se produira en effet du 7 au 10 novembre au Grand Rex avec ses musiciens. Aucun doute que Carla Bruni fera partie des invités VIP qui viendront l'applaudir lors des deux premières soirées de représentations. Mais l'artiste franco-italienne, qui vient tout juste de fêter les 16 ans de la sortie de son premier album Quelqu'un m'a dit, montera-t-elle sur scène à ses côtés pour interpréter La musique est trop forte ? Mystère...

Une chose est sûre, Bénabar poursuit avec entrain sa tournée des villes, heureux de partir à la rencontre de son public pour porter ce qui représente son huitième album studio. Après ses dates parisiennes qui promettent de se jouer à guichets fermés, il sera notamment à Rennes (14 novembre), Nantes (15 novembre), Caen (16 novembre) ou bien encore Strasbourg (21 novembre). Il clôturera sa série de concerts le 15 décembre prochain à Bruxelles.