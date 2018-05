EXCLU - Cassandre (Koh-Lanta) défigurée : Ce qui s'est passé en off

Avant son élimination de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1), Cassandre a été défigurée par une piqûre d'insecte en pleine nuit. Pour Purepeople.com, l'aventurière révèle les coulisses de cette mésaventure et détaille sa prise en charge par l'équipe médicale.

"J'étais en train de dormir sous la cabane, la tête dans mes mains car je n'avais pas de coussin. Et, forcément, on ne dort pas sur ses deux oreilles à Koh-Lanta, donc je me suis un peu réveillée. En touchant mon visage, je me suis aperçue que j'étais gonflée. Je me souviens m'être dit que je ne me souvenais pas que mon nez était aussi gros, s'amuse-t-elle. En plus je n'arrivais pas à ouvrir les yeux, je pensais que c'était parce que j'étais fatiguée. Je croyais avoir été piquée par un moustique."

C'est seulement en découvrant les yeux écarquillés de ses camarades que Cassandre comprend qu'elle n'est plus tout à fait la même physiquement. "Je m'assois près du feu avec Jérémy et lui demande si je suis enflée au visage. Il répond que oui, un peu, mais je vois qu'il a pris peur", confie-t-elle. Puis, elle s'approche de Javier, qui ne la reconnaît pas ! "Même moi je sentais à ce moment-là que le gonflement commençait à approcher de ma gorge", poursuit Cassandre. Après un "mouvement de panique" sur le camp, les candidats se sont décidés à appeler le médecin.

"On m'a fait une perfusion avec un antibiotique, j'ai pris des cachets et ça a stoppé net le gonflement qui ne s'arrêtait pas jusque-là", indique la jeune femme. Et de poursuivre : "Je suis allée me coucher et puis le lendemain ça s'était calmé." Lors du conseil, on remarque déjà que son visage est largement moins gonflé qu'il ne l'était. Et, aujourd'hui, cette mésaventure est loin derrière la belle Cassandre !

