EXCLU - Cassandre (Koh-Lanta) : Pourquoi elle n'a pas sorti son collier

Cassandre n'a pas senti le vent tourner, et pourtant... Vendredi 11 mai 2018, elle a été éliminée de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1). Une grosse surprise pour la jeune femme, trahie par son allié Javier. Pour Purepeople.com, l'aventurière explique pourquoi elle n'a pas sorti son collier d'immunité au conseil.

Bien qu'elle n'ait eu aucune raison de se sentir en danger, Cassandre confie avoir senti que quelque chose se tramait. "J'ai eu plusieurs indices et j'ai été bête de ne pas faire confiance à mon instinct", lance-t-elle. Et de s'expliquer davantage : "Avant le conseil, au moment où on sort les flambeaux, Pascal me dit : 'Ton collier, tu le sors quand ? Tu ne le sors pas à ce conseil, on est d'accord hein ? Tu attends, tu es en sécurité, tu vas à l'orientation.'"

Puis, face à Denis Brogniart, des doutes se sont installés. "Le conseil est quand même bien basé sur ma pomme, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille", confie-t-elle. Du coup, lorsque le célèbre animateur demande si l'un des aventuriers souhaite jouer un collier d'immunité, Cassandre hésite : "J'ai eu un long moment de réflexion. Finalement, je me suis dit que mes potes ne pouvaient pas me trahir et que je ne le sortirai pas." Un choix qui lui a coûté sa place dans le jeu...

