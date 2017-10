EXCLU - Cassandre (Secret Story 11) : "Bryan a été très odieux !"

Le public a décidé d'éliminer Cassandre du campus de Secret Story 11 jeudi 26 octobre 2017. Sortie du jeu de NT1, la coach de vie de 26 ans n'a pas manqué son rendez-vous sans langue de bois avec Purepeople.com !

Après nous avoir fait des confidences sur l'acharnement des autres Habitants, la jolie brune a pu revenir sur sa mésentente avec Bryan, mésentente qui a atteint son paroxysme lors du dernier prime.

Celle dont le secret était d'avoir échappé à une catastrophe naturelle a ainsi commenté à propos de celui qui l'a accusée de n'avoir "servi à rien" dans le jeu : "J'ai même pas envie de lui répondre parce qu'au final, encore une fois, c'est le premier à être venu me voir quand je suis sortie du prime en étant gentil donc je me rends compte que là, c'est de l'hypocrisie ! J'ai même fait un snap avec lui... Donc je ne comprends pas, je pense que j'aurai une explication avec lui en temps et en heure !" Et d'ajouter sur leur règlement de comptes en direct de la veille : "Il a été très odieux ! J'ai pas compris parce que quand il est parti on n'était pas en mauvais terme."

Découvrez son interview dans notre player vidéo !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.