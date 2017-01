EXCLU – Cauet évoque son régime et sa méthode pour mincir

Cet été, Cauet a étonné de nombreux fans en dévoilant sur les réseaux sociaux des clichés de lui aminci. L'animateur de 44 ans, qui avait annoncé il y a quelques mois avoir perdu plus de 13 kilos – il a encore fondu depuis –, nous a fait part, lors d'un Facebook Live, de sa méthode pour mincir.

Déclarant ne plus se peser depuis longtemps et ne même pas posséder de balance, le showman, actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle Cauet a grandi, qui fera escale à la Cigale à Paris les 3 et 4 février, rit de ce nouveau corps. "Si vous me voyiez tout nu, vous pourriez dire que je ne suis pas mal. Il y a un côté Baptiste Giabiconi qui s'est révélé et qui n'existait pas avant. Dans deux ans, je vous fais un calendrier. Si j'en avais fait un il y a six mois, avec une photo, je couvrais les pages du mois de janvier à juin. Maintenant, c'est plutôt de janvier à mars. Je ne désespère pas de faire que janvier."

Même s'il en rit, le chroniqueur de Touche pas à mon poste s'est donné beaucoup de mal pour en arriver là. Son secret ? "Vous allez voir une diététicienne et elle vous fait perdre instantanément 70 euros. Vous sortez de là et vous êtes forcément un peu plus léger", plaisante-t-il. Mais ces rendez-vous ont été un investissement bénéfique pour Cauet. Il explique : "Elle t'amène des petits compléments alimentaires naturels afin que tu ne sois pas fatigué. Elle te donne des petites barres de protéines pour que tu ne démontes pas un pain au chocolat."

Celui qui reviendra certainement à la télévision avec La Méthode Cauet poursuit : "Au début, elle m'a dit que je devais manger des courgettes. Et elle m'a demandé si j'aimais ça. Mais, si tu vas voir une nutritionniste, c'est que tu aimes les frites, le pain et le Nutella ! Donc quand, au début, elle te parle d'aliments de ce type, tu pleures. Puis, tu les manges et tu kiffes."

Afin de prendre du plaisir avec cette nouvelle alimentation, Cauet a aussi appris à cuisiner. Et puis il fait aussi du sport une heure tous les matins !

