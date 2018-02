Exclu – Cécilia Cara : "Roméo et Juliette ? Ça me restera sans doute à vie..."

Il y a seize ans, Cécilia Cara quittait l'aventure Roméo et Juliette après quatre années d'un succès phénoménal. De retour sur scène dans la comédie musicale Enooormes, la jeune femme se livre en exclusivité pour Purepeople.com sur son come-back, ses projets et l'importance du rôle de Juliette dans sa carrière.

À 33 ans, Cécilia Cara revient donc sur scène avec Énooormes, un spectacle sur la maternité signé Emanuel Lenormand et Alyssa Landry, qui se joue au Théâtre Trévise à Paris. Elle y donne la réplique à Anaïs Delva et Marion Posta (à noter qu'il y a une alternance avec les comédiennes Magali Bonfils, Dalia Constantin et Claire Pérot). Avant ce projet, elle avait notamment joué dans Grease, Il était une fois Joe Dassin et avait aussi rejoint la troupe des Voca People. À la télévision, elle est apparue dans Joséphine ange gardien ou Camping Paradis. Si elle n'a jamais vraiment cessé de travailler, force est de constater qu'elle avait un peu disparu des radars et elle s'en confie.

Toujours marquée par le rôle de Juliette, Cécilia Cara ne renie rien de son passé et revient sur cette période de folie, où certains fans pouvaient perdre les pédales... Elle évoque aussi le harcèlement dans le monde du spectacle et donne son avis sur diverses émissions phares du petit écran comme DALS ou The Voice.

Des confessions à retrouver en vidéo !

Thomas Montet

