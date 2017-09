EXCLU – Charles (Secret Story 11) charmé : "Kamila, c'est une bombe !"

Charles a été éliminé du campus de Secret Story 11 jeudi 14 septembre 2017. Sorti du jeu de NT1, le beau gosse de 28 ans n'a pas manqué son rendez-vous avec Purepeople.com !

Après nous avoir fait des confidences sur sa relation avec Julie et sur le comportement de son ami Makao, le candidat a réagi à des photos inattendues mettant en scène ses ex-colocataires. Le principe de ce petit jeu est simple, nous avons laissé Charles deviner ce que signifiaient les clichés que nous lui avons présentés.

Celui dont le secret était d'avoir "protégé les plus grandes stars hollywoodiennes" a notamment pu découvrir Benoît et Charlène en couple, Tanya lorsqu'elle était jeune, Makao auprès du président de la République Emmanuel Macron et finalement Kamila et Noré le jour de leur mariage. Ce dernier cliché a d'ailleurs fait très plaisir à l'ex-Secrétiste !

"Kamila c'est une bombe, elle est magnifique. J'ai déjà dit à Noré : 'La personne qui met la main dessus, c'est l'homme le plus heureux'. Je suis ravi que ce soit lui parce que c'est quelqu'un qui a un grand coeur et que j'apprécie énormément", a-t-il commenté.

