EXCLU – Clémence (Koh-Lanta) : "J'ai suivi Pascal, j'assume !"

La victoire de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) s'est jouée entre Clémence et Pascal vendredi 25 mai 2018. Finalement, c'est la jeune femme qui a remporté le jeu à une voix près ! Pour Purepeople.com, la grande gagnante revient sur son aventure et évoque notamment les stratégies et sa perte de poids.

Vous attendiez-vous à gagner face à Pascal ?

Disons qu'on savait que ça allait être très serré, que ça se jouerait à une voix. Je n'étais sûre de rien. On a eu beaucoup de stress au moment du dépouillement ! Je gagne mais il faut rappeler que Pascal méritait également de gagner. Il a remporté les poteaux et il a géré d'une main de maître son aventure, comme il l'avait fait la première fois. Ça s'est joué à rien, les votes m'ont désignée vainqueur ! Il peut être fier de son parcours.

Comment avez-vous vécu le fait qu'il se mette à chercher la même balise que vous à l'orientation ?

Il y a douze ans, j'avais mis trois heures et demi à trouver, c'était très stressant. Du coup, là, je m'étais promis de garder la tête froide. Quand je l'ai vu, ça a été dur. Pendant quelques secondes j'ai accusé le coup. Après, je me suis dit que ce n'était pas grave et j'avais un temps d'avance sur lui car j'avais mémorisé les couleurs et les directions. Ça m'a donné confiance parce que je me suis dit que même s'il trouvait la balise avant moi, il devrait retourner à la table d'orientation et ça lui ferait perdre du temps. Pascal a un très fort caractère et j'ai essayé de ne pas paniquer. Je pense qu'à ce moment-là, il a plus paniqué que moi. Il a joué son bluff et je comprends, j'ai fait pareil. C'était de bonne guerre.

Vous attendiez-vous à ce qu'il vous choisisse aux poteaux ?

On a fait toute l'aventure ensemble, il y a une vraie relation de confiance qui s'est tissée. J'ai rapidement eu envie de lui faire confiance et inversement. On s'était dit avant l'épreuve qu'on se choisirait mutuellement. Après, c'est vrai que j'ai eu un petit stress au moment où il a fait son choix. Mais il a respecté sa parole et c'est tout à son honneur, je le remercie encore. De mon côté, je l'aurais aussi choisi si j'avais gagné les poteaux.

Comprenez-vous le discours de Cassandre qui se sent trahie ?

Avec Cassandre, on a aussi tissé des liens très forts. Il se trouve que j'avais donné ma parole à Javier et Pascal à un moment du jeu où c'était important. Quand Javier a décidé de sortir Cassandre, je lui ai dit que ce n'était pas mon choix principal. J'ai suivi car même si je n'ai pas voté contre elle, je savais qu'elle allait sortir et je ne le lui ai pas dit. Donc là, je comprends qu'elle m'en veuille et qu'elle n'ait pas voté pour moi. Je comprends qu'elle ait été blessée, je l'aurais été aussi. Je savais qu'il y aurait de la stratégie dans ce Koh-Lanta... Elle m'en a voulu mais on s'est expliquées, on a parlé longuement de la situation, de mon choix. Je lui ai exposé mes arguments. Je lui ai rendu son collier et maintenant tout va bien. Je ne lui en veux pas du tout d'avoir voté pour Pascal, elle avait des circonstances atténuantes. Aujourd'hui, tout va bien, elle est en France pour quelques semaines et prévoit peut-être de passer chez moi quelques jours.

J'ai perdu 7 à 8 kilos

Qu'avez-vous à répondre à ceux qui vous reprochent d'avoir vécu une aventure dans l'ombre de Pascal ?

Je savais que ce Koh-Lanta allait être difficile physiquement et mentalement et que la stratégie aurait une place importante. J'ai déjà fait un All Stars et j'en ai fait les frais. Je m'étais dit que je ne voulais pas réitérer mes erreurs. Il se trouve que j'avais dans mon équipe de départ Javier et Pascal, deux gros stratèges. On s'est rapidement fait confiance et je les ai suivis dans ce qu'ils ont décidé. Il y a eu des moments où j'ai mis mon choix de coeur de côté, comme quand j'ai voté contre Candice ou Clémentine. J'avais donné ma parole à Pascal et Javier, donc je l'ai respectée. Je n'ai aucun mal avec ça et j'assume tout à fait le fait d'avoir suivi Pascal. Je lui ai prouvé qu'il pouvait compter sur moi.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp : la faim, le manque d'hygiène ou le manque des proches ?

Malgré tout, ce qui influe le plus sur le caractère et les performances physiques, c'est le manque de nourriture. On est à fleur de peau. Maintenant, la nouveauté pour moi a été que je suis devenue maman entre-temps. Le manque de ma famille m'a affectée mais j'en ai fait une force. Je ne voulais pas les avoir quittés pour rien, mais pour vivre l'aventure pleinement et faire de mon mieux. C'est donc une difficulté qui a été source de motivation.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu 7 à 8 kilos, je les ai repris. J'ai retrouvé mon poids assez rapidement. Ceux qui croient que Koh-Lanta permet de faire un régime se trompent car le corps ne supporte pas très bien le manque de nourriture et on a tendance à reprendre assez vite. Mais dans mon cas, ce n'est pas plus mal et je suis contente d'avoir repris quelques kilos.

Était-ce une stratégie que de ne pas prendre part aux conflits ?

Il y a eu des conflits et des tensions au-delà des stratégies. Dans la vie de tous les jours, j'essaye d'arrondir les angles plutôt que d'aller au conflit, c'est dans mon caractère. Dans Koh-Lanta, j'ai fait pareil. Et j'ai toujours gardé à l'esprit que c'était filmé et que j'allais regarder l'émission avec mes enfants. Je n'avais pas envie qu'ils aient une image de quelqu'un qui se dispute ou fait des histoires.

Depuis la fin du jeu, certains se font la guerre sur les réseaux sociaux... Qu'en pensez-vous ?

Pour ma part, je n'ai pas pris part aux conflits pendant l'aventure, donc j'essaie de continuer après. Je n'ai pas forcément d'avis, ils ont certainement leurs raisons de s'expliquer. Chacun est conscient de ce que ça peut engendrer sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de jugement à apporter sur ça.

D'après des rumeurs, vous auriez scellé un pacte financier avec Jérémy, Javier et Pascal...

J'ai fait l'aventure pour vivre une expérience hors du commun. Évidemment que ça crée des liens très forts. Après le mythe du partage d'argent revient à chaque Koh-Lanta. Je l'ai fait pour l'aventure et pas pour les polémiques qu'il y a autour.

Qu'allez-vous faire de vos 100 000 euros ?

On n'a pas eu l'occasion ni le temps mais maintenant avec mon compagnon on aimerait voyager et faire découvrir le monde à nos enfants. À 6 et 4 ans, ils pourront avoir quelques souvenirs des différentes cultures à travers le monde. On veut qu'ils sachent qu'ils ont de la chance de vivre en France et que ça ne se passe pas forcément partout comme ici.

