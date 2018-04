EXCLU – Clémentine éliminée: "Je suis déçue de ne pas revenir semer la pagaille"

La grande nouveauté de cette édition All Stars de Koh-Lanta (TF1), c'est l'île de l'Exil. Lors de l'ultime duel de ce Combat des héros, Jérémy a battu Clémentine et a eu l'occasion de faire son retour sur le camp de la tribu réunifiée. De son côté, la jeune femme a été définitivement éliminée. Pour Purepeople.com, elle se confie sur son aventure.

Qu'est-ce que ça fait de sortir à deux doigts d'un retour sur le camp ?

Grosse déception ! Et puis pas mal de tristesse à se dire que, cette fois-ci, c'est vraiment fini. J'ai eu mes deux chances grâce au collier et à l'île de l'Exil mais je suis quand même déçue de ne pas revenir semer la pagaille et d'élaborer des stratégies pour aller le plus loin possible.

En voulez-vous aux ex-Rouges et à Dylan d'avoir voté contre vous au conseil ?

Je n'en veux pas aux ex-Rouges parce que stratégiquement j'aurais fait la même chose et je trouve ça totalement normal. Dylan, évidemment que je lui en veux car il nous l'a mise clairement à l'envers depuis le début du jeu. Je me dis que s'il n'avait pas été là peut-être qu'on aurait eu une équipe plus soudée chez les Jaunes et qu'on aurait pu faire concurrence aux Rouges. Mais bon, c'est le jeu et puis maintenant c'est loin tout ça !

Dylan l'a trop fait à l'envers

Yassin a estimé que vous preniez les choses moins à coeur que lors de votre première aventure, vous confirmez ?

Oui c'est vrai que je prends les choses moins à coeur. Mais c'est surtout que là, il n'y a pas d'injustice. Nous les Jaunes, on perdait les épreuves donc c'est normal qu'on sorte un par un. Alors forcément, je ne peux que prendre les choses moins à coeur et me dire que ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est la fatalité. J'entends les mots de Yassin et je comprends complètement.

Auriez-vous donné le collier à quelqu'un d'autre que Jérémy ?

J'aurais pu le donner quasiment à tout le monde sauf à Dylan. Il l'avait trop fait à l'envers, même si aujourd'hui je m'entends très bien avec lui.

Quel bilan tirez-vous de cette seconde aventure ?

J'ai vécu une très belle aventure malgré la défaite. J'ai rencontré des gens bien, je ne me suis pris la tête avec absolument personne. J'ai appris plein de choses sur le plan psychologique, physique et même social. Cette deuxième aventure m'a fait un bien fou. Les réseaux sociaux ne m'ont pas touchée par exemple. Je regarde ce qu'il se passe sur Facebook et Instagram, je laisse les détracteurs s'exciter sur Twitter. Ça ne m'atteint pas et puis surtout c'était beaucoup moins important que l'année dernière !

Vous étiez-vous mieux préparée pour ce combat des héros ?

Physiquement, j'avais pris 2 kilos en me disant que c'était ceux que je perdrais en premier et que ça n'atteindrait pas les muscles. C'est une stratégie qui a plutôt marché car je me suis retrouvée plus en forme. Sinon, je fais déjà beaucoup de sport donc je n'ai pas fait plus. Et psychologiquement, je savais que j'allais encore avoir faim, j'étais prête.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu 6 kilos et j'ai dû en reprendre 8. Mais là je suis revenue à mon poids normal. À la maison, en quelques jours, on reprend très vite ce qu'on a perdu. C'est un peu un traumatisme pour le corps. En rentrant, on mange un peu tout et n'importe quoi mais j'ai la chance de faire beaucoup de sport.

Quels sont vos projets ?

J'ai un gros projet personnel qui est de faire le tour du monde. Je pars avec mon frère et deux amis en septembre ! L'envie d'aventure et d'adrénaline est beaucoup trop important chez moi et il n'y a plus Koh-Lanta, donc voilà pourquoi je me suis décidée !

