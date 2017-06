EXCLU – Clémentine (Koh-Lanta Cambdoge) : Révélations sur l'attitude de Yassin

Après avoir brillé par ses capacités physiques et sportives, Yassin a été éliminé de Koh-Lanta Cambodge. Pour rappel, lors de la réunion des ambassadeurs, Mathilde et Sandro avaient convenu d'un accord, éliminant ainsi Yassin du jeu. Avant la réunification, l'aventurier ne faisait déjà pas l'unanimité auprès de ses camarades de l'équipe Rouge. Certains lui reprochaient son côté trop solitaire.

Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, Clémentine s'est exprimée sur le départ de Yassin. L'occasion de faire quelques révélations sur le comportement du candidat hors caméra.

Pourquoi vous ne vous entendiez pas avec Yassin ?

"Tout simplement parce que les rouges étaient très soudés. Mais lui il nous a très vite fait comprendre qu'il voulait faire son petit bonhomme de chemin tout seul, que l'esprit d'équipe, ce n'était pas pour lui et que dès la réunification, il n'y aurait plus d'équipe rouge et que c'était chacun pour soi."

À la réunification, tout le monde s'est mis d'accord pour l'éliminer, ce n'est pas vous particulièrement ?

"Je n'appréciais pas spécialement Yassin humainement parlant, Manuella et Marjorie aussi, enfin tout le monde pareil, même Sébastien. Tous, sans exception, on a dit à Sandro : 'Si t'as un nom à mettre, nous on est d'accord pour que ce soit Yassin'."

En dehors de ce côté hyper solitaire et froid, a-t-il fait ou dit des choses pour se mettre les rouges à dos ?

"J'avais énormément d'admiration pour lui parce qu'il débordait d'énergie. Sur le camp, il était toujours hyper actif et sur les épreuves, très très fort. Mais il y a un côté qu'on a peut-être vu très peu. Il venait nous voir un par un et il faisait comme s'il décidait de notre avenir dans l'aventure, alors que nous n'y pensions même pas. Il disait : 'Toi Clem, je te vois aller jusque-là ; toi Bastien, je te vois aller jusque-là; toi Manuella, je te vois aller jusque-là...' Comme si c'était lui le maître du jeu. Il y a ce côté-là qui nous a un peu déçus du personnage. Et quand on s'est rendu compte qu'en fait, il disait ça à tout le monde, on ne comprenait pas où il voulait en venir en fait, s'il essayait de nous mettre dans sa poche ou quoi que ce soit. C'est vraiment ces deux côtés qui ont été un peu compliqués."

