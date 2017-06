EXCLU – Clémentine (Koh-Lanta Cambodge) amaigrie : Son retour très compliqué

Entre manque de nourriture, efforts physiques importants et sommeil perturbé, les aventuriers de Koh-Lanta Cambodge se sont physiquement affaiblis au fil de l'aventure. Ainsi, Sandro avait révélé avoir perdu 16 kilos. Corentin, de son côté, s'est délesté de 14 kilos. Et Clémentine ne déroge pas à la règle. En effet, la prof de badminton affiche dans les derniers épisodes une silhouette incroyablement amincie. Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, l'aventurière a évoqué sa transformation physique, révélant également les conséquences de cette spectaculaire perte de poids.

Vous qui avez souffert de la faim, combien de kilos avez-vous perdu durant l'aventure ?

"La faim a été pour moi le plus difficile à gérer. J'ai perdu 10 kilos. Je faisais une soixantaine de kilos, je suis descendue à 50."

Les avez-vous tous repris ?

"Oui là je les ai à peu près tous repris. Je ne suis pas très grosse de manière générale, mais je me suis surtout réathlétisée. J'avais perdu pas mal de muscles."

Sébastien nous a expliqué qu'il était facile de reprendre du gras, mais pas du muscle, et que retrouver sa condition physique lui avait pris plusieurs semaines.

"Oui exactement pareil. J'ai mis aussi pas mal de semaines à réussir à courir normalement, et puis à manger normalement. J'ai mis 1 mois et demi."

Après une longue période de privation, a-t-on tendance à se goinfrer au début ?

"Ah mais complètement. C'est-à-dire que moi c'était maladif. Quand je suis rentrée, deux semaines après, c'était les fêtes de Noël. J'étais rassasiée complet après mes repas mais à chaque fois qu'il y avait un truc qui traînait sur la table, je me sentais obligée de le manger. Ce qui fait que je me gavais comme une oie et c'était hyper mauvais pour le transit. Je n'ai pas pris énormément de gras mais j'ai repris vite mes kilos. Par contre, j'ai été psychologiquement un peu atteinte parce que tout ce que je mangeais, après j'allais faire une heure de sport alors que je n'avais pas du tout les capacités pour courir, c'était un petit peu n'importe quoi."

