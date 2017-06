EXCLU – Clémentine (Koh-Lanta Cambodge) : "Mon geste n'était pas du chantage"

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge, diffusé vendredi 2 juin sur TF1, Frédéric a remporté l'épreuve de confort et avait ainsi droit à un excellent repas auprès de sa compagne. Avant de profiter de son gain, l'aventurier avait la possibilité d'offrir un déjeuner à l'un de ses camarades. Tandis qu'il semblait pencher pour Sébastien, Clémentine a tenté le tout pour le tout pour être choisie. "Je te sauve. Deux votes, deux !", a-t-elle lancé. Et, finalement, Frédéric a choisi d'avantager la prof de badminton. Après avoir profité d'un tendre moment avec son chéri Valentin, Clémentine a tenu parole et a utilisé son double vote contre Sébastien, qui a été éliminé du jeu.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont rapidement pointé un chantage, et même de la tricherie de la part de la jeune femme. Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, Clémentine est revenue sur son geste, et a même évoqué sa relation avec Sébastien.

Regrettez vous d'avoir influencé Frédéric dans son choix lors du dernier jeu de confort ?

"Si j'ai un regret dans l'aventure c'est d'avoir fait ce geste qui a été complètement instinctif, impulsif, absolument pas réfléchi sur le coup. Pour moi, ce n'était pas du chantage, c'était en gros 'Fred je te donne tout ce que tu veux, je te donne mes fringues, je te donne mes votes mais s'il te plaît j'ai envie de voir Valentin'. C'était vraiment dans ce sens-là mais forcément après ça a engendré de la stratégie de tous les côtés. Parce qu'après je n'avais pas d'autre choix que de garder ma parole envers Fred."

Sébastien a dit qu'il était déçu mais qu'il comprenait votre geste, qu'avez-vous à répondre ?

"Avec le recul, en voyant les images à la télé je me dis 'Bon, ce n'est pas terrible ce que tu as fait quand même' et c'est bien pour ça que je regrette. Et Sébastien, je l'avais vu à la fin du jeu quand j'étais sortie, et je lui avais dit que si je regrettais une chose c'était ça. Après je ne regrette vraiment pas du tout d'avoir mis mes votes contre Sébastien, parce que ça pour le coup c'est vraiment un choix aussi commun."

