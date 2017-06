EXCLU – Clémentine (Koh-Lanta) : Denis Brogniart l'a soutenue en coulisses

Très critiquée durant son aventure dans Koh-Lanta Cambodge, Clémentine a pu compter sur le soutien de Denis Brogniart, qui s'était dit "atterré" par "la violence des propos, parfois insultants" auxquels elle a dû faire face. Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, la finaliste de Koh-Lanta a fait savoir que l'animateur l'avait soutenue à plusieurs reprises.

"Denis m'a appelée à la finale, il est venu me voir pour me dire que je devais être fière de moi, ne pas me soucier des réseaux sociaux", a confié Clémentine. Et, bien avant le clap de fin de Koh-Lanta Cambodge, l'animateur de TF1 avait témoigné son soutien à la Haut-Savoyarde. "Il m'avait envoyé un message vocal en me disant qu'il ne fallait pas que j'en tienne compte, qu'il fallait que je sois au-dessus de ça, nous a-t-elle révélé. Un beau message de soutien pour que je tienne le coup."

Pour rappel, Clémentine s'est hissée jusqu'en finale. Lors du tout dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge diffusé vendredi 16 juin 2017 sur TF1, la jeune femme a devancé Vincent, Frédéric et Mathilde lors de la course d'orientation, puis s'est imposée à l'épreuve des poteaux. Grande gagnante, Clémentine avait finalement choisi d'emmener Frédéric en finale. Mais les votes de leurs camarades ont tranché, et c'est le quadragénaire qui a été sacré vainqueur.

Et en plus de ne pas avoir fait l'unanimité auprès des autres aventuriers du jeu, la sportive a divisé la Toile. Elle avait ainsi été qualifiée de "vicieuse", de "personne malhonnête" ou encore de "manipulatrice". D'autres attaques plus virulentes visaient aussi son physique. Questionnée sur le sujet par Purepeople.com, Clémentine avait expliqué ne pas être touchée, contrairement à ses proches, qui se sont inquiétés...

Propos exclusifs ne pouvant être repris dans la mention Purepeople.com.