EXCLU – Découvrez les 4 premières minutes de "Tamara 2" avec Rayane Bensetti

Tamara (Héloïse Martin) est séparée de Diego (Rayane Bensetti) depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam (Noémie Chicheportiche). En galère d'appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner (Jimmy Labeeu). Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal... Et tout se complique lorsqu'elle flashe sur James (Idrissa Hanrot, le frère de Zita révélé par Five), le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des réseaux sociaux ! Pour l'approcher, elle va devoir devenir populaire et jouer dans la cour des grandes... Tout ça sous le regard de Diego... Entre la fac, l'ex, le futur-ex et des parents toujours sur son dos, il va falloir faire les bons choix !

Attendue dans nos salles pour le 4 juillet, Tamara Vol.2 est la suite directe de Tamara, joyeuse comédie adolescente portée par la jeune Héloïse Martin. Le film, qui avait attiré près de 800 000 spectateurs, abordait avec intelligence le rapport au corps dans ce qui semble être la pire période pour s'apprécier : l'adolescence. Le long métrage d'Alexandre Castagnetti abordait également les rapports de séduction, l'autorité parentale, la place de l'amitié...



Dans les salles le 4 juillet