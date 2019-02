EXCLU - Denis Brogniart opéré et plâtré : "C'est un mal pour un bien"

Le 21 janvier 2019, Denis Brogniart apparaissait la jambe dans le plâtre, béquilles à la main et annonçait "juste une petite mauvaise nouvelle" à ses abonnés sur Instagram. "J'ai eu une rupture du tendon d'Achille, je me suis fait opérer", expliquait l'animateur de 51 ans. Trois semaines plus tard, à l'occasion de la conférence de presse de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), il a donné de ses nouvelles en exclusivité à Purepeople.com.

"Ma jambe va aussi bien que possible. J'ai été opéré il y a quelques semaines maintenant, confie-t-il. Je serai déplâtré dans 10 jours et pourrai commencer la rééducation. J'en aurai pour deux, trois mois avant de retrouver un tendon d'Achille tout neuf, ou presque, qui me permettra de reprendre le sport dans de bonnes conditions. Donc c'est un mal pour un bien.". Et de conclure, avec une pointe d'humour : "Mais si vous pouvez éviter de vous péter le tendon d'Achille, c'est mieux !"