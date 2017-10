EXCLU – Denitsa Ikonomova touchée par les départs de DALS : Elle se confie !

Samedi 14 octobre 2017 sera donné le coup d'envoi de Danse avec les stars 8, sur TF1. À cette occasion, Purepeople a rencontré la belle Denitsa Ikonomova lors de la conférence de presse de l'émission, qui se tenait le 28 septembre dernier. Ainsi a-t-on appris que la partenaire de Sinclair était très heureuse de faire son retour dans le concours de danse.

Toutefois, Denitsa regrette les départs de ses amis Silvia Notargiacomo, Yann-Alrick Mortreuil, Emmanuelle Berne et Grégoire Lyonnet. "J'avais des copains et des copines avec qui j'aurais adoré rebosser, mais je sais que je vais les revoir à l'extérieur et s'il y a une autre saison de Danse avec les stars, j'espère les revoir", nous a-t-elle confié. Après quoi, elle a révélé quel départ l'avait le plus peinée et quelle aurait été sa réaction si elle avait été concernée.

