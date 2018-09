EXCLU – Didier et Christina (Pékin Express) : Comment ils ont abordé la finale

C'est ce mercredi 5 septembre 2018 que Pékin Express 2018 : La Course infernale se conclura avec une grande finale se déroulant à Tokyo. Face à Florian et Gabriel, Didier et Christina tenteront de gagner le jeu d'aventures présenté par Stéphane Rotenberg. Pour Purepeople.com, ils ont accepté de dévoiler leur état d'esprit avant l'ultime course.

Comme leurs adversaires, Didier et Christina ont fait en sorte d'être en parfaite osmose pour prétendre à la victoire. "La veille de la finale, on s'est vraiment remobilisé parce que ça faisait près de cinq semaines qu'on était lancé dans cette aventure. Il nous reste la dernière marche, la plus dure ", a assuré l'employé de Christina.

Christina et Didier étaient plus motivés que jamais et ils étaient prêts à affronter cette très grosse épreuve avec énergie. "On a abordé cette ultime étape comme une espèce de montagne. Avec notre détermination, on était remonté à bloc. On n'avait qu'une idée, c'était de remporter la finale", a conclu ce dernier.

