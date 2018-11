EXCLU – Dylan (Les Princes 6) : "Je ne trouverai pas la bonne"

Lundi 3 décembre 2018, W9 donnera le coup d'envoi des Princes de l'amour 6. De nouvelles jeunes femmes et de nouveaux jeunes hommes se sont envolés pour l'Espagne afin de trouver la perle rare. Parmi eux se trouvait l'ancien candidat de Koh-Lanta Dylan. Purepeople l'a rencontré à l'occasion de la conférence de presse le 22 novembre dernier.

"Ce n'est pas que j'ai du mal à trouver l'amour. Je pourrais le trouver mais je suis jeune, j'ai le temps. Quand je vais me poser avec une fille, ce sera la bonne", nous a-t-il confié dans un premier temps. S'il est arrivé avec un bon état d'esprit, le jeune homme de 23 ans n'était pas très optimiste : "En venant, je me suis dit que je ne trouverais pas la bonne. Après, si je l'ai trouvée, on verra..."

Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas fini l'aventure avec la première prétendante qu'on lui a présentée. Résultat ? Il s'en est pris à Magali Berdah, l'une des coachs qui aidait les candidats à vivre leur aventure le mieux possible : "J'ai dit ce que je cherchais chez une femme et on m'a ramené un poisson comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce. J'ai pas aimé ça et je l'ai fait comprendre."

Pour finir, Dylan a admis qu'a priori, il ne pourrait pas craquer pour une fille issue du monde de la télé-réalité : "Je ne suis pas trop 'filles de télé'. L'image qu'elles reflètent, ce n'est pas vraiment ce qui m'attire. Après, il y en a une qui sort un peu du lot parce qu'elle est naturelle, c'est Carla des Marseillais."

