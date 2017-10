EXCLU - Elodie Gossuin (DALS 8) : Tenues sexy, son mari... L'ex-Miss se livre !

Jeudi 28 septembre 2017 se tenait la conférence de presse de Danse avec les stars 8. A cette occasion, Élodie Gossuin, Joy Esther, Agustin Galiana, Vincent Cerutti, Tatiana Silva, Arielle Dombasle, Camille Lacourt, Hapsatou Sy et Lenni-Kim étaient présents aux côtés de leurs partenaires dans les locaux de TF1 afin de répondre aux questions des journalistes.

Purepeople est allé à la rencontre d'Elodie Gossuin afin d'évoquer sa préparation avant l'émission, ses difficultés, connaître l'avis de son mari Bertrand Lacherie et de ses deux paires de jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (3 ans le 3 octobre) ou encore lui demander si elle était prête à porter des tenues sexy.

Elodie Gossuin nous a même dit si elle comptait danser sur J'ai cherché d'Amir afin de faire un clin d'oeil à son "Youhouhou" lors de l'Eurovision 2016.

