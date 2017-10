EXCLU : Élodie Gossuin émue en évoquant ses jumeaux !

Purepeople a profité de la conférence de presse de Danse avec les stars 8 (TF1) – qui se déroulait le 28 septembre dernier – pour poser quelques questions à Élodie Gossuin. La partenaire de Christian Milette a évoqué sa préparation avant les premières répétitions, son mari Bertrand Lacherie ou encore son rapport avec les tenues sexy. Elle s'est également prêtée à notre interview "Quand tu tapes..."

Le principe ? Réagir du tac-au-tac aux requêtes associées à son nom. Élodie Gossuin a donc parlé de sa matinale sur RFM, d'Instagram, de son mari et de ses jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (3 ans). D'ailleurs, au moment d'évoquer ses quatre enfants, l'ancienne Miss France a eu bien du mal à contenir ses émotions.